Почти 600 обращений за 3 дня поступило на канал «102» в Петропавловске

Три праздничных дня полицейские провели в усиленном режиме несения службы. Экипажи батальона патрульной полиции держали в зоне внимания наиболее опасные участки дорог, места массового скопления людей, отрабатывали сигналы от населения. На канал «102» УП Петропавловска за 3 дня поступило почти 600 обращений, главным образом справочного характера. Оперативной проверки потребовали 18 обращений, из них 8 — по кражам, 7 — по фактам причинения телесных повреждений. Кроме того, поступило 10 вызовов в связи с семейными дебошами, ещё 2 — по нарушениям тишины в ночное время.

Особой заботой для сотрудников правопорядка в областном центре стала дорожная безопасность. За 3 выходных дня они зарегистрировали 19 вызовов, связанных с происшествиями на дорогах. К счастью, ДТП с пострадавшими не допущено, как и аварий, совершённых в состоянии опьянения. Полицейские убедительно просят всех участников движения строго соблюдать ПДД, помнить о возможном образовании наледей, особенно на загородных трассах, и возможности наездов на животных. Два таких факта были зарегистрированы 17 и 18 декабря в Кызылжарском и Тайыншинском районах, где автомобилисты сбили бродячих лошадей. Одно животное погибло, люди не пострадали, машины получили механические повреждения. В отношении владельцев лошадей собран административный материал за вольный выпас.