Что сделано в СКО за 11 месяцев текущего года? 

Итоги работы за 11 месяцев обсудили на оперативном совещании в областном акимате. Рост на 11,5% отмечен в сельском хозяйстве. Год был плодотворный, но следующий должен стать ещё лучше, несмотря на погодные трудности.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— На следующий год надо готовиться, снега мало. Надо начинать снегозадержание, технику надо готовить, структуру посевных площадей. Севооборот обязательно надо соблюдать.

МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:

— Однозначно снегозадержание будет проведено. В пределах 2 млн га у нас план. Что касается организованных хозяйств, то у нас есть 3 проекта по орошению, в том числе и по увеличению овощей.

А в промышленности снижение показателей, которое тянется ещё со 2 квартала. В аутсайдерах Жамбылский и Есильский районы. План по области исполнен лишь на 73%. Исправить до конца года, а это чуть больше 10 дней, обещает руководитель профильного управления.

ДАРХАН АМРИН, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— В Айыртауском районе идут процедуры согласования с банком развития Казахстана по месторождению Сырымбет. До конца года ожидается финансирование. Кроме того, два проекта по вольфраму проходят подготовку ПСД.

В области не появилось крупных инвестпроектов кроме птицефабрик и молочных ферм. В некоторых районах сейчас даже цеха по переработке молока нет.

ДАРХАН АМРИН, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— В этом году планировалось строительство турецкой больницы, которая потянула нас вниз. Финансирование по месторождению Сырымбет и «Cool Infinity» до конца года ожидаем. И до конца года у нас маслозавод будет вводиться 5,5 млрд тенге инвестиций, завод автоклавных газоблоков.

Не выполнил регион и план по вводу жилья. Из 400 тысяч квадратных метров сдали меньше половины.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Снижение допущено в Тимирязевском — 83,3%, в Акжарском — 62,4, Уалихановском — 23%, Мамлютском — на 5,4.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО:

— Некоторые объекты из-за удорожания перешли на следующий год. Мы ожидаем, что 90% будет исполнено.

В сфере строительства, к слову, больше всего неосвоенных средств. То есть бюджет и проект утвердили, деньги выделили, но построить вовремя не смогли. Всего на конец года насчитывается неосвоенных 23 млрд тенге.

КАЙРОЛА ГАЛЕЕВ, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— 6 млрд было предусмотрено на строительство домов в мкр Капай, но в связи с тем, что некачественно была проведена ПСД, эти проекты зашли на корректировку. Фундамент, когда начали строить, сваи не выдержали те нагрузки, которые должны были быть.

Другие подрядчики ссылаются на удорожание стройматериалов. Потому и доделывать проект они не собираются. Но это не должно быть причиной не построенного дома или неотремонтированной дороги, отмечает глава региона.

АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Когда они принимают участие в конкурсе, выигрывают, соглашаются, заключают договоры. К этому времени даже покупают все необходимые стройматериалы. На какие виды тогда удорожание? Разберитесь.

Обсудили на совещании и исполнение поручений Президента, которые он дал на расширенном заседании правительства. Одно из них касается ТЭЦ. В Петропавловске продолжается её реконструкция. В этом году на ремонтные работы акционеры выделили 12 млрд тенге, ещё 7 потратят в следующем году. А износ тепловых сетей достиг 72%.

КУАНЫШБЕК КАЛИЖАНОВ, руководитель управления экономики СКО:

— При этом замены на изношенных участках не компенсируют износ сетей, а способствуют поддержанию сетей в удовлетворительном состоянии. Как вариант, для снижения износа и увеличения объёмов ремонтных работ управлением предлагается увеличение тарифа.

Что касается земельного вопроса, в СК выявлены 380 тысяч га неиспользуемых земель. 300 тысяч из них уже вернули в госсобственность. В основном пастбища. Их выдадут сельчанам, которые хотят заниматься животноводством.