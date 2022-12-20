Что сделано в СКО за 11 месяцев текущего года? 

Итоги работы за 11 месяцев обсудили на оперативном совещании в областном акимате. Рост на 11,5% отмечен в сельском хозяйстве. Год был плодотворный, но следующий должен стать ещё лучше, несмотря на погодные трудности.
АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:
— На следующий год надо готовиться, снега мало. Надо начинать снегозадержание, технику надо готовить, структуру посевных площадей. Севооборот обязательно надо соблюдать.
МАРАТ ТАСМАГАНБЕТОВ, первый заместитель акима СКО:
— Однозначно снегозадержание будет проведено. В пределах 2 млн га у нас план. Что касается организованных хозяйств, то у нас есть 3 проекта по орошению, в том числе и по увеличению овощей.
А в промышленности снижение показателей, которое тянется ещё со 2 квартала. В аутсайдерах Жамбылский и Есильский районы. План по области исполнен лишь на 73%. Исправить до конца года, а это чуть больше 10 дней, обещает руководитель профильного управления.
ДАРХАН АМРИН, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:
— В Айыртауском районе идут процедуры согласования с банком развития Казахстана по месторождению Сырымбет. До конца года ожидается финансирование. Кроме того, два проекта по вольфраму проходят подготовку ПСД.
В области не появилось крупных инвестпроектов кроме птицефабрик и молочных ферм. В некоторых районах сейчас даже цеха по переработке молока нет.
ДАРХАН АМРИН, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:
— В этом году планировалось строительство турецкой больницы, которая потянула нас вниз. Финансирование по месторождению Сырымбет и «Cool Infinity» до конца года ожидаем. И до конца года у нас маслозавод будет вводиться 5,5 млрд тенге инвестиций, завод автоклавных газоблоков.
Не выполнил регион и план по вводу жилья. Из 400 тысяч квадратных метров сдали меньше половины.
АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:
— Снижение допущено в Тимирязевском — 83,3%, в Акжарском — 62,4, Уалихановском — 23%, Мамлютском — на 5,4.
САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО:
— Некоторые объекты из-за удорожания перешли на следующий год. Мы ожидаем, что 90% будет исполнено.
В сфере строительства, к слову, больше всего неосвоенных средств. То есть бюджет и проект утвердили, деньги выделили, но построить вовремя не смогли. Всего на конец года насчитывается неосвоенных 23 млрд тенге.
КАЙРОЛА ГАЛЕЕВ, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:
— 6 млрд было предусмотрено на строительство домов в мкр Капай, но в связи с тем, что некачественно была проведена ПСД, эти проекты зашли на корректировку. Фундамент, когда начали строить, сваи не выдержали те нагрузки, которые должны были быть.
Другие подрядчики ссылаются на удорожание стройматериалов. Потому и доделывать проект они не собираются. Но это не должно быть причиной не построенного дома или неотремонтированной дороги, отмечает глава региона.
АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким Северо-Казахстанской области:
— Когда они принимают участие в конкурсе, выигрывают, соглашаются, заключают договоры. К этому времени даже покупают все необходимые стройматериалы. На какие виды тогда удорожание? Разберитесь.
Обсудили на совещании и исполнение поручений Президента, которые он дал на расширенном заседании правительства. Одно из них касается ТЭЦ. В Петропавловске продолжается её реконструкция. В этом году на ремонтные работы акционеры выделили 12 млрд тенге, ещё 7 потратят в следующем году. А износ тепловых сетей достиг 72%.
КУАНЫШБЕК КАЛИЖАНОВ, руководитель управления экономики СКО:
— При этом замены на изношенных участках не компенсируют износ сетей, а способствуют поддержанию сетей в удовлетворительном состоянии. Как вариант, для снижения износа и увеличения объёмов ремонтных работ управлением предлагается увеличение тарифа.
Что касается земельного вопроса, в СК выявлены 380 тысяч га неиспользуемых земель. 300 тысяч из них уже вернули в госсобственность. В основном пастбища. Их выдадут сельчанам, которые хотят заниматься животноводством.