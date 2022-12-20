370 тысяч казахстанцев нашли работу не выходя из дома 

Получение социальных выплат, пособий, а также трудоустройство населения. Министерство труда и социальной защиты населения оказывает 45 государственных услуг. За 11 месяцев текущего года казахстанцы получили более 13 млн услуг. 10 млн из них в цифровом формате. Этот показатель за 2 года вырос на 20% и достиг 80%. Планируется, что в 2023 году 90% госуслуг министерство будет оказывать в цифровом виде.

ЕРБОЛ ОСПАНОВ, вице-министр труда и социальной защиты населения РК:

— Спрос очень высокий. Сейчас казахстанцам доступно 6 услуг через банковские приложения. За 11 месяцев их получили 280 тысяч человек. Кроме того, 17 услуг стали оказываться экстерриториально, то есть получить их можно в любой точке Казахстана, по месту регистрации, не обращаясь в ЦОН. В этом году этим видом смогли воспользоваться 75 тысяч граждан.

А с 1 января 2023 года в Казахстане начнётся реализация проекта «Цифровая карта семьи». Он уже работает в пилотном режиме с 1 сентября. Проект разработали, потому что сегодня не все граждане своевременно получают меры государственной поддержки.

ЕРБОЛ ОСПАНОВ, вице-министр труда и социальной защиты населения РК:

— С 1 сентября текущего года через «цифровую карту семьи» проактивно оказываются 10 государственных услуг, которые получили более 12 тысяч человек. «Цифровая карта семьи» позволяет автоматически определять благосостояние семьи и активно предлагать государственные гарантии. Это позволяет осуществлять переход от заявительного формата оказания мер соцподдержки к выявительному.

С 2023 по 2024 годы «Цифровую карту семьи» планируется расширить услугами социально-трудовой сферы, здравоохранения и образования. Хорошо себя показал портал соцуслуг, говорит вице-министр. Пилотный проект по внедрению заочного установления инвалидности был запущен в октябре прошлого года. Раньше человеку приходилось обращаться в 4 инстанции: поликлиника, медико-социальная экспертиза, ЦОН, акимат. Теперь же только в поликлинику. Остальные госорганы видят информацию в базе.

ЕРБОЛ ОСПАНОВ, вице-министр труда и социальной защиты населения РК:

— Это устранило человеческий фактор, бумажную волокиту и посещения различных учреждений. Кроме того, большая часть необходимых услуг для лиц с инвалидностью, таких, как специальные социальные услуги, предоставление технических средств реабилитации, услуги индивидуального помощника и т.д., можно получить через Портал социальных услуг. Он обслуживает пять направлений.

Пользуется популярностью и электронная биржа труда. В этом году 370 тысяч ищущих работу были зарегистрированы в онлайн-формате. Это 61%. То есть больше не нужно ходить в центры занятости. Подобрать подходящую вакансию можно из дома. А в будущем планируют создать мобильное приложение.