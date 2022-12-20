2 проекционных пешеходных перехода установили на въезде в Петропавловск

319 ДТП зарегистрировали полицейские в этом году, как итог — 46 человек погибли и 441 получил ранения. Для профилактики автоаварий и предупреждения грубых нарушений Правил дорожного движения сотрудниками полиции проводится работа, которая не ограничивается лишь рейдами и проверками. Очередным технологичным решением, направленным на обеспечение дорожной безопасности, послужила установка двух проекционных пешеходных переходов. Новые объекты дорожной инфраструктуры расположены на оживленных участках близ райцентра Бесколь и рядом с пляжем озера Пёстрое. В обеих локациях наблюдается высокий поток пешеходов и велосипедистов. По словам полицейских, уникальность проекционного пешеходного перехода заключается в том, что технология не заменяет уже существующий пешеходный переход, а дублирует его за счет проектора в темное время суток и в непогоду. А главное — проекционную дорожную разметку видно издалека, что и снижает риск ДТП, связанных с наездом на пешеходов. Ранее аналогичные проекционные переходы были установлены по улице Кизатова и в селе Саумалколь. Полицейские просят пешеходов и водителей строго соблюдать ПДД и ежедневно собственным примером показывать образец дисциплины на дорогах своим детям.