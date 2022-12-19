Циклон принес в СКО ледяной дождь

В Северо-Казахстанской 19 декабря ранним утром понедельника пошел дождь. Из-за этого на дорогах образовалась ледяная корочка. Местные синоптики объяснили, что сейчас территория региона находится под влиянием циклона, который сместился из районов Москвы. За ночь выпало больше 1 мм осадков, порывы ветра достигали 21 метр в секунду. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в регионе ожидаются осадки, преимущественно снег, низовая метель. На севере, востоке области — гололед. Ветер юго-западный со скоростью 15-20 метров в секунду, ночью порывы будут достигать 23-28 метров в секунду. Термометры покажут 2-7 градусов мороза с дальнейшим понижением.