В Петропавловске состоялась церемония возложения цветов к стеле Независимости

Важная дата для каждого казахстанца. 16 декабря глава региона Айдарбек Сапаров и представители общественности пришли к стеле Независимости, чтобы поговорить и вспомнить о том, какой ценой она далась нашей стране.

АКМАРАЛ ИБРАЕВА, советник председателя правления-ректора Kozybayev University:

— Мы знаем, что наши отцы, наши деды сражались за независимость, за суверенитет нашей Родины. В период Джунгарского нашествия. Также в начале 20-го века, когда алашординцы, наша интеллигенция сражалась за независимость нашей Родины. В 1986 году на площади Брежнева, так тогда она называлась, в Алматы было мирное шествие молодежи против административно — тоталитарной системы Советского Союза. С тех пор все постсоветские государства, которые входили в его состав, требовали своей независимости, и в 1991 году мечта каждого государства осуществилась.



Мечта осуществилась, но целей и задач от этого меньше не стало. Казахстан прошел долгий пусть длиной в несколько десятков лет, прежде чем наладить процессы в каждой сфере внутри страны и выстроить дружеские отношения с соседними государствами.



САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— 16 декабря 1991 года Конституционный закон объявил о Независимости РК. За 31 год мы достигли грандиозных результатов. Поздравляю всех казахстанцев с такой знаменательной датой, желаю процветания нашему народу.



Недавно о благосостоянии казахстанцев Касым-Жомарт Токаев говорил во время расширенного заседания Правительства. Хочется верить, что все цели президента воплотятся в жизнь.