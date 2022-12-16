Студенты колледжа СКУ участвовали в интеллектуальной игре в канун Дня независимости





Так рождалась суверенная страна». Интеллектуальная игра под таким названием состоялась в областной детско-юношеской библиотеке им.Г.Мусрепова. Её приурочили ко Дню независимости РК. В интеллектуальной игре приняли участие студенты первого курса колледжа Северо-Казахстанского университета.

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ОЛЬГА ДУМА, руководитель отдела областной детско-юношеской библиотеки им.Г.Мусрепова:

— Молодым людям будет предоставлена возможность проявить свою эрудицию, внимательность, смекалку, сплоченность коллектива. Они будут отвечать на вопросы по истории, культуре, географии, литературе. 2:40 Данное мероприятие проводится в первую очередь с целью патриотического воспитания, формирования у подрастающего поколения знаний об истории РК.



Ребята разделились на команды. Первыми испытание прошли капитаны. Потом участники игры начали искать ответы на вопросы ведущей вместе. 16-летнему Владимиру Мусиевскому нравится изучать историю Казахстана. С разделом про независимость он хорошо знаком.



ВЛАДИМИР МУСИЕВСКИЙ, студент колледжа СКУ:

— Не было много людей, которые набрались бы смелости возглавить государство. Наш Первый Президент решил сделать первый шаг. В 1990 году он подписал декларацию о независимости Казахстана, а 16 декабря 1991 все — таки объявили о независимости.



Победители интеллектуальной игры ушли домой с наградами.