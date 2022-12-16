Стартовали игры по хоккею с шайбой на кубок акима СКО





Игры по хоккею с шайбой на кубок акима области стартовали в СК. Приурочили турнир ко Дню независимости. В этом году участвуют 9 команд из Петропавловска, Есильского, Кызылжарского, района М.Жумабаева и имени Г.Мусрепова. Играют на этом чемпионате только любительские команды.



Первая встреча прошла между двумя петропавловскими командами. Они не в первый раз встречаются на льду, потому знают тактику друг друга. С начала встречи преимущество было у команды «Петропавловск-2», они играют в форме тёмного цвета. Непросто пришлось со 2-го периода, их вратарь получил травму, а замены не было. Играли с пустыми воротами, но при этом голы забивали активно.





К концу встречи вратарь вернулся к своим воротам, соперники после этого закинуть шайбу уже не смогли. Итоговый счёт 7:12.



АЛЕКСАНДР НИКИТЕНКО, капитан команды г.Петропавловска



— Мы в прошлом году не дотянули до тройки призёров, 4-ое место заняли. В этом году в планах результат улучшить. Начали с победы. Состав в этом году неплохой, команды хорошие. Всем будет интересно поиграть.



Команды разделены на 3 подгруппы, в каждой по 3 команды. В следующий тур пройдут только по 2 лучшие. Следом на лёд выходят команды из Есильского и района им. Г.Мусрепова. Непримиримые соперники встречаются в третий раз.



РУСЛАН КАЙЫРЖАН, игрок команды района им. Г.Мусрепова



— В неделю мы проводили по 5 тренировок. Это не только физическая подготовка, но и отработка тактики. Мы верим в победу, будем бороться за кубок акима области.



Вход на игры за кубок акима области бесплатный. Стоит отметить, много новых любительских команд появились в регионе с открытием хоккейных кортов в районах.



СЕРГЕЙ МЕЛЕХОВ, руководитель управления физической культуры и спорта СКО

— За последние 5 лет построено 6 крытых хоккейных кортов. Также продолжается строительство ещё 2 в Тайыншинском и Айыртауском районах. Также открыли в спортивной школе-интернате отделение хоккея. Там учатся более 30 детей. В этом году в молодёжную сборную команду Казахстана вызваны наши 2 игрока Мухамадиев Даниил и Калиниченко Михаил.



Финал игр на кубок акима области пройдёт в марте следующего года во Дворце спорта. Главный приз — медали, сертификат на 300 тысяч тенге и, конечно, сам кубок главы региона.