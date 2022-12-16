Аким области А. Сапаров посетил Уалихановский и Акжарский районы





Со строительством поликлиники решение этой проблемы будет очевидным. Однако, устранить проблемы Айдарбек Сапаров поручил акиму района и руководителю управления здравоохранения, не дожидаясь нового объекта. Следующий волнующий вопрос поступил от жителей по сфере образования.









ЖАСЛАН КУНЖАНОВ, житель села Кишкенеколь, Уалихановский район









— У меня вот такой вопрос наболевший по Кишкенекольской СШ№2. Там температурный режим не соответствует. Там проблема с котельной.









Айдарбек Сапаров поручил проконтролировать решение этой проблемы акиму Уалихановского района. В целом, таким открытым диалогом уалихановцы остались довольны.









ЖАСЛАН КУНЖАНОВ, житель села Кишкенеколь, Уалихановский район





— школа с большим потенциалом. Это у нас самая большая школа вместимостью до тысячи человек с хорошими результатами по ЕНТ и физподготовке. Неудобно то, что холодно в школе. 0.30 Обещал помочь решить проблемы, которые есть в районе. Будем надеяться, ждать.









В селе Талшик Акжарского района Айдарбек Сапаров посетил физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более двух тысяч квадратных метров. Построили его три года назад. Здесь могут заниматься 150 человек ежедневно. В этом году в центре сделали текущий ремонт на 35,6 млн тенге. В планах — построить

хоккейный корт. Глава региона оценил объект и даже сыграл в партию шахмат с жителем района, отцом паралимпийского чемпиона Александра Герлица.









АЛЕКСАНДР ГЕРЛИЦ, житель Акжарского района





— Мы возлагаем большие надежды. Впечатления приятные. Я хотел узнать, каково его мнение о нашем ФОКе, и он оценил. Здесь занимаются маленькие детки и здесь комфортно, уютно, тепло.







Посетил глава области и центральную котельную, которую возвели в прошлом году. Проектная мощность — 10,5 гигакалорий, протяженность трассы 7 км. К ней подключены 14 соцобъектов и 16 жилых домов. Далее Айдарбек Сапаров выслушал проблемы жителей Акжарского района. Первым за помощью к руководителю региона обратился представитель товарищества «Акжар су».









ЛЮФТ:





— Наша водонапорная башня в настоящее время изношена на 90%. Если Вы поможете в этом и выделите деньги из бюджета на строительство, было бы хорошо.









Айдарбек Сапаров сказал, что возьмет этот вопрос под свой контроль и рассмотрит пути его решения. Были у жителей вопросы и по поводу ремонта дорог.









КАИРКЕШ ЖУМАТАЕВ, житель села Алкатерек, Акжарский район





— Сам приехал из села Алкатерек по вопросу асфальтирования дорог между Ленинградским и Алкатереком. Этот вопрос я задал. Аким сказал, что эта дорога областного значения и деньги должны выделяться из республики. Но, несмотря на это, сказал, что поможет. Начнем строительство, начальные деньги выделят из области. Я доволен.









Провести такие встречи аким СКО планирует с жителями всех районов до конца года.



