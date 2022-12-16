Аким области А. Сапаров посетил Уалихановский и Акжарский районы

Аким области Айдарбек Сапаров посетил Уалихановский и Акжарский районы. Первым объектом рабочей поездки стала строящаяся молочно-товарная ферма на 1224 головы в селе Кишкенеколь. Стоимость проекта — 5,2 млрд тенге. Срок реализации — 2022-2023 годы. Комплекс будет состоять из двух коровников, доильного молочного блока с телятником.
СУИНДИК ЖОЛДАСБАЕВ, глава фермерского хозяйства «Жолдасбай Агро», Уалихановский район:
— До конца оплачено всё. На сегодня миллиард триста чисто на строительство потрачено денег. Уже доставили часть оборудования, часть в пути ещё. В феврале молочный блок будем строить. В мае только начали планировку, к сроку, я думаю, завершим.
АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким СКО
— В Уалихановском районе молокоперерабатывающих предприятий нет, да? Молоко у вас из Петропавловска, Кокшетау народ покупает? Вот эти сейчас фермы откроете здесь, ещё две МТФ, как раз можно молокоперерабатывающее в Кишкенеколе поставить и в будущем сами себя обеспечивать натуральным молоком. Какая поддержка нужна будет, со своей стороны поддержим.
Далее аким области посетил центральную районную больницу. Она рассчитана на 61 койко-место. В этом году приобрели медицинское оборудование почти на 16 млн тенге. Но, необходимость в нём всё ещё остается. Точно так же, как и во врачах. Сейчас здесь трудятся 139 медиков. В этом году прибыли 10 молодых специалистов, и только половина из них осталась. Подъемные и благоустроенное жилье предоставляются. Но, по словам директора больницы, причина утечки кадров в нехватке оборудования и необходимости ремонта здания. Больнице уже более полувека.
АЙДАРБЕК САПАРОВ, аким СКО
— Надо текущий ремонт сделать. Давайте выделим финансирование. В таких условиях работать сложно, вот и уезжают врачи. Надо создать хорошие условия.
Осмотрев больницу, Айдарбек Сапаров лично побеседовал и с молодыми специалистами. Аким области поинтересовался, какая им нужна помощь.
ЕРМЕК ЕРЕХАН, врач-офтальмолог ЦРБ, Уалихановский район
— Нужна одна или две линзы, устройство по измерению глазного давления. И для точной коррекции зрения нам необходимо несколько аппаратов.
ЛЮФТ:
— Сколько этот аппарат стоит?
— Рабочее место офтальмолога стоит порядка 15-18 млн тенге.
— Давайте, если надо, выделим.
Вообще в планах в Уалихановском районе построить новую поликлинику. На данный момент проект медицинского учреждения готов. В целом, вопрос здравоохранения, точней его развития¸ здесь стоит остро.
ЛЮФТ:
— Как это так получается? В районе нет родильного дома?
Со строительством поликлиники решение этой проблемы будет очевидным. Однако, устранить проблемы Айдарбек Сапаров поручил акиму района и руководителю управления здравоохранения, не дожидаясь нового объекта. Следующий волнующий вопрос поступил от жителей по сфере образования.
ЖАСЛАН КУНЖАНОВ, житель села Кишкенеколь, Уалихановский район
— У меня вот такой вопрос наболевший по Кишкенекольской СШ№2. Там температурный режим не соответствует. Там проблема с котельной.
Айдарбек Сапаров поручил проконтролировать решение этой проблемы акиму Уалихановского района. В целом, таким открытым диалогом уалихановцы остались довольны.
ЖАСЛАН КУНЖАНОВ, житель села Кишкенеколь, Уалихановский район
— школа с большим потенциалом. Это у нас самая большая школа вместимостью до тысячи человек с хорошими результатами по ЕНТ и физподготовке. Неудобно то, что холодно в школе. 0.30 Обещал помочь решить проблемы, которые есть в районе. Будем надеяться, ждать.
В селе Талшик Акжарского района Айдарбек Сапаров посетил физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более двух тысяч квадратных метров. Построили его три года назад. Здесь могут заниматься 150 человек ежедневно. В этом году в центре сделали текущий ремонт на 35,6 млн тенге. В планах — построить хоккейный корт. Глава региона оценил объект и даже сыграл в партию шахмат с жителем района, отцом паралимпийского чемпиона Александра Герлица.
АЛЕКСАНДР ГЕРЛИЦ, житель Акжарского района
— Мы возлагаем большие надежды. Впечатления приятные. Я хотел узнать, каково его мнение о нашем ФОКе, и он оценил. Здесь занимаются маленькие детки и здесь комфортно, уютно, тепло.
Посетил глава области и центральную котельную, которую возвели в прошлом году. Проектная мощность — 10,5 гигакалорий, протяженность трассы 7 км. К ней подключены 14 соцобъектов и 16 жилых домов. Далее Айдарбек Сапаров выслушал проблемы жителей Акжарского района. Первым за помощью к руководителю региона обратился представитель товарищества «Акжар су».
ЛЮФТ:
— Наша водонапорная башня в настоящее время изношена на 90%. Если Вы поможете в этом и выделите деньги из бюджета на строительство, было бы хорошо.
Айдарбек Сапаров сказал, что возьмет этот вопрос под свой контроль и рассмотрит пути его решения. Были у жителей вопросы и по поводу ремонта дорог.
КАИРКЕШ ЖУМАТАЕВ, житель села Алкатерек, Акжарский район
— Сам приехал из села Алкатерек по вопросу асфальтирования дорог между Ленинградским и Алкатереком. Этот вопрос я задал. Аким сказал, что эта дорога областного значения и деньги должны выделяться из республики. Но, несмотря на это, сказал, что поможет. Начнем строительство, начальные деньги выделят из области. Я доволен.
Провести такие встречи аким СКО планирует с жителями всех районов до конца года.