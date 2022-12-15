С 12 декабря проходит ОПМ «Правопорядок»

6 нарушений особых требований к поведению семейных дебоширов, 7 несоблюдений режима условно-досрочного освобождения, столько же пьяных водителей и незарегистрированных ружей полицейские выявили в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». Проводится оно в области с 12 декабря. За два дня стражи порядка по месту жительства проверили более 1300 подучётных лиц, выявили 38 фактов нахождения несовершеннолетних вне дома ночью. Особое внимание — разыскиваемым лицам. В Петропавловске установили двух таких. Их ищут за неисполнение судебного акта либо исполнительного документа и за управление транспортом в состоянии опьянения. Всего полицейские выявили 744 различных административных правонарушения. Среди них 125 случаев появления в общественном месте в состоянии опьянения, 48 фактов бытового насилия, 31 нарушение скоростного режима на дорогах.

