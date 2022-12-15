Больше 50 петропавловцев озвучили проблемы на приёме граждан 





Акимат Петропавловска провёл день открытых дверей. Задолго до начала в коридоре уже выстроилась очередь из горожан. В числе первых со своей проблемой пришёл Евгений Бородин. Говорит, его дачный участок каждую зиму затапливает канализационной водой. И не один Евгений в садоводческом обществе «Легенда» страдает от стоков неизвестного происхождения. Проблема не решается уже 5 лет.





ЕВГЕНИЙ БОРОДИН, житель г.Петропавловска:

— На текущий момент затоплены 3 дачи. Высота льда достигает метра, весной это всё тает. Химикаты непонятной природы. Сливается либо с какого-то предприятия, либо с канализации.

00.40 Пытались найти источник, бетонировали колодцы, чтобы не сливали частные компании. Но всё равно это происходит каждый год, именно зимой.

Сотрудники отдела ЖКХ пообещали в понедельник приехать на место и помочь решить проблему. Специалисты этой сферы на приёме граждан были востребованы. За помощью к ним пришла и Инна Шеверга. Прошлым летом рынок ЦОТ переехал на новое место, но автобусов в тот район ходит мало. Рынок теряет покупателей, а в последующем и торговцев.

ИННА ШЕВЕРГА, представитель ЦОТ:

— У нас есть 4 и 23. В шаговой доступности ходит 25 и 22 автобусы. Всё, больше автобусов нет. Бесколь не может к нам добраться, потому что от Интернациональной 2 км добираться. «Солнечный», «Борки», ДСР не могут к нам добраться.

00.10 Люди до нас не доезжают, рынок глохнет, людей нет. Зимой это большая проблема.



20 контейнеров уже планируют закрыться в следующем году. Представительница ЦОТа просит пересмотреть некоторые маршруты, чтобы жители окраин могли доехать до рынка.

АРМАН БАКСИМОВ, и.о. руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— В следующем году мы планируем увеличение маршрутов. И в сторону инфекционки продлим. То есть мы будем пересматривать длину маршрутов и сам маршрут.



Больше всего обратившихся было к акиму города. В их числе представители ОО «Союз-Чернобыль». Тех, кто ликвидировал последствия страшной аварии, указом президента приравняли к ветеранам войны. Но жилищные льготы остались не доступны.

АХАТЖАН АРЫКОВ, председатель Северо-Казахстанского ОО «Союз-Чернобыль»:

— В стране было 85 тысяч ликвидаторов Чернобыльской аварии. Осталось 1,5 тысячи всего. В СКО — 210 человек. Большинство из них потеряли здоровье на Чернобыле, остались прикованы к коляске, а некоторые и к постели. У меня список, в котором 7 человек. Они обратились в наше ОО, им нужна помощь с жильём.

Получилось, что в жилищном законе, который приняли ещё в 1992 году, не прописаны чернобыльцы. Особый статус они получили позже. Но в закон правки не вносили. В этом и вся сложность, которую надо решать на республиканском уровне. Аким города Руслан Анбаев пообещал помочь с решением проблемы. Айнагуль Камзину привёл на приём граждан жилищный вопрос. Её сын — инвалид с детства. В очереди на жильё она 6 лет. Накопить самостоятельно не получается. Большая часть зарплаты уходит на аренду квартиры и медикаменты.

АСКАР ХАБИБУЛИН, заместитель акима г.Петропавловска:

— Со следующего года, возможно, будет возвращение программы «Шанырак». Там кто первый встал в очередь, те и будут первоочередно претендовать на оформление ипотеки. Но, к сожалению, других программ нет. Только через «Отбасы банк».



Жилищный вопрос был самым популярным в День открытых дверей городского акимата. Также обращались горожане с проблемами благоустройства, дворовых площадок, дорог и социальной поддержки. Всего на приём граждан пришли больше 50 петропавловцев. Половину принял аким города.