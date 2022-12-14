В СК насчитывается 16 тысяч жертв политических репрессий. Половину из них благодаря стараниям историков и архивистов удалось реабилитировать. То есть доказать, что обвинения против них были ложными. Невиновных отправляли в концлагеря и держали в заключении. Больше 2300 человек приговорили тогда к высшей мере наказания. Сейчас специальная комиссия занимается реабилитацией жертв тоталитарного режима. А недавно «всплыли» новые имена репрессированных североказахстанцев.



САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Один из них руководитель областного казахского драматического театра Жабин Карим. Обнаружили, что первый руководитель в 1937 году был репрессирован за поддержку идеи Алаш. Он ставил спектакли деятелей Алаш. Ему предъявят обвинение, что он заставлял артистов петь песни Алаш, ставил пьесы М.Ауэзова, Б.Майлина.

СК ученые и историки подготовили трёхтомник о реабилитации жертв политических репрессий. В них есть уникальные, ранее не известные факты о военнопленных на территории нашей области, деятельности «Алаш Орды» и о том, как проходили репрессии в СКО. Презентация книги будет в начале следующего года. Нашли в архивах и новые факты об алашординцах. Удалось документально доказать, что они проводили собрания с жителями ныне СК.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Нами выявлены исторические места собраний для жителей региона, где поддержали деятелей Алаш. Они собирали налоги для правительства Алаш, для армии людей, вооружали их.

Эти места находятся в Жамбылском и районе Шал акына. Также удалось документально подтвердить, что Магжан Жумабаев тоже приезжал в нашу область, чтобы призвать жителей поддержать деятелей Алаш.