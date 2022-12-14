В РК растет число индивидуальных предпринимателей

В Казахстане растет число индивидуальных предпринимателей. По сравнению с прошлым годом в 2022-м количество деловых граждан выросло на 28,5%. По данным Национального статистического бюро, сегодня в стране насчитывается 1,4 млн субъектов частного бизнеса. Больше всего индивидуальных предпринимателей в Алматы. На втором месте — Туркестан, замыкает тройку лидеров столица. В Северо-Казахстанской области около 26 тысяч индивидуальных предпринимателей. Большинство отечественных предпринимателей работают в сфере торговли, сельского хозяйства, занимаются недвижимостью, транспортом и складированием.

