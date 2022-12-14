В областном центре скорой медицинской помощи выбрали лучшего фельдшера

В Петропавловске впервые прошел двухдневный конкурс среди фельдшеров. Организовали его в областном центре скорой медицинской помощи. Всего в нем приняли участие более 30 специалистов. На первом этапе участники показали свои теоретические знания, а затем продемонстрировали их на практике. В соревнованиях приняли участие фельдшеры со всего региона. По словам директора областного центра скорой медицинской помощи, подобные конкурсы имеют большое значение для повышения квалификации специалистов.

Юрий Белоног, директор областного центра скорой медицинской помощи:

— По итогам конкурса среди городских фельдшеров Гран-при завоевали Григорий Кресс и Вадим Бойко. Григорий проработал в этой сфере почти 9 лет. По его словам, соревнования прошли на высоком уровне.

Григорий Кресс, фельдшер областного центра скорой медицинской помощи:

Победителей наградили сертификатами и подарками. В будущем конкурс станет традиционным.