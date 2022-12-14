Какой путь прошёл казахский народ к независимости? Об этом посетителям рассказывают в резиденции Абылай хана. Здесь к знаменательной дате открыли выставку. От завоеваний и расширений территории до быта кочевников. Интересно посетителям было узнать про чингизидов, в частности про Жошы хана, который положил основу государственности.

БАУЫРЖАН ЖУНУСОВ, руководитель отдела музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Здесь он — основатель, ввёл законы Чингисхана, появилась государственность. А в дальнейшем его потомки создадут уже государство. Жанибек и Керей . При хане Касыме законы объединят казахское ханство. Будет кодекс законов «Светлый путь хана Касыма».

Раскрывают во время экскурсии и непростые страницы истории. 18 век — тяжёлый для многих народов. В тот период не один десяток государств исчез с карты мира. Тогда во главе стоял Абылай хан.

БАУЫРЖАН ЖУНУСОВ, руководитель отдела музейного комплекса «Резиденция Абылай хана»:

— Именно благодаря этому человеку, объединителю земель закрепилось в памяти казахов, что у них всегда была большая территория. Он смог между двумя мощными империями сохраниться как государство. Это Российская империя на севере и на востоке Цинская империя.

Первыми посетителями выставки стали школьники из села Искра Мамлютского района.

Выставка будет работать в Резиденции Абылай хана до 19 декабря включительно.