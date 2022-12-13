Женщины будут уходить на пенсию в 61

В 2023-м году казахстанки на заслуженный отдых могут выйти в 61 год. Парламент одобрил законопроект, согласно которому пенсионный возраст представительниц прекрасного пола «заморозят» на ближайшие пять лет. Принятое решение сенаторы аргументируют тем, что это связано с негативными последствиями ковидной пандемии.

ОЛЬГА ПЕРЕПЕЧИНА, депутат Сената Парламента РК

— «Вопросы пенсионного обеспечения наших граждан всегда находятся на острие вопросов, которые сегодня обсуждаются в обществе. Сенат активно обсуждал пенсионный возраст. С точки зрения продолжительности жизни и тех угроз и вызовов, связанных с пандемией коронавируса, вызвали снижение пенсионного возраста».

Надежда Бунак к такому решению относится положительно. На хрупкие плечи возлагается большая нагрузка, поэтому пенсионные вопросы требуют особого внимания со стороны государства, считает она.

НАДЕЖДА БУНАК, жительница г.Петропавловска

— «Я пошла на пенсию в 60 лет. Каждый год чувствуется нагрузка на организм. «Женщина — мать, которая воспитывает детей. Нагрузка большая. Это очень правильно».

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент

— «Существенно перезагрузится и пенсионная система. Например, размер минимальной базовой пенсии доведут до 70% от прожиточного минимума, а максимальной — до 120%».

Увеличится и порог дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту с 46 МРП до 55-ти. Помимо всего вышеперечисленного закон предусматривает и повышение размера социальных выплат по потере работы для застрахованных лиц до 45% от среднемесячного дохода.