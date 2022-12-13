В Петропавловске прошел вечер памяти Акселеу Сейдимбека

В областной библиотеке им. С.Муканова состоялся вечер памяти выдающего этнографа, искусствоведа, литератора, журналиста Акселеу Сейдимбека. На встречу пришли друзья, коллеги, родные выдающегося общественного деятеля, учащиеся городских школ. В этом году Акселеу Сейдимбеку исполнилось бы 80 лет.



ЗАРКЫН ТАЙШЫБАЙ, заслуженный деятель Казахстана, профессор Kozybayev University:

— Он был моим другом. Мы много времени проводили вместе. Делились знаниями и опытом. Я считаю, что такие люди рождаются раз в столетие.

Акселеу Сейдимбек — уроженец Карагандинской области. Его публицистические работы подняли отечественную журналистику на новый уровень. Акселеу Сейдимбек участвовал в съёмках цикла интервью о казахской песне, который вошёл в золотой фонд отечественного телевидения. Члены семьи выдающегося казахстанца с теплом вспоминают проведенное вместе время.

АЛИЯ СЕЙДИМБЕК, сноха Акселеу Сейдимбека:

— Таких, как наш папа, сейчас, наверное, просто нет. 1:48 У него единственный сын и три дочери. Я подарила ему троих внуков. 2:39 Я очень горжусь своим старшим сыном, потому что он похож на своего дедушку.

Акселеу Сейдимбек — автор свыше 30 художественных, научно-популярных монографий и книг, ряда учебников и более 400 научных статей. Кроме того, он занимал руководящие должности в 4х отечественных высших учебных заведениях. Акселеу Сейдимбек умер в 2009 году 16 сентября. Последние годы он жил и трудился в Астане.