В СКОФ ОО «Қазақ аналары — дәстүрге жол» вошли более 200 человек

Национальные ценности и традиции нужно чтить и соблюдать. Такого мнения придерживаются члены республиканского общественного объединения «Қазақ аналары — дәстүрге жол». Его создали полтора года назад. Теперь филиал объединения будет работать и в нашем регионе.

АЙНУР ЖУГИНИСОВА, основатель ОО «Қазақ аналары — дәстүрге жол»:

-«Қазақ аналары — дәстүрге жол» — очень масштабный и важный, на мой взгляд, проект. В нем есть все, о чем следует помнить современному обществу. Забота о родных, нравственное воспитание детей, сохранение традиций, поддержка ремесленников. Их в Казахстане очень много.

Общественное объединение «Қазақ аналары — дәстүрге жол» представлено во всех регионах страны. В него входят около 12 тысяч человек самых разных возрастов.

АЙНУР ЖУГИНИСОВА, основатель ОО «Қазақ аналары — дәстүрге жол»:

— С момента открытия нашего объединения к нам все чаще приходят юные девушки. Их не привели знакомые или родственники. Они приняли самостоятельное решение и пополнили ряд нашего объединения. Девушки очень идейные. Многие умеют шить. Готовые изделия они продают и обеспечивают себя.

На встрече выбрали и председателя регионального филиала. Мейрамгуль Адахқызы рада, что ей выпала возможность стать частью молодого, но важного общественного объединения.

МЕЙРАМГУЛЬ АДАХҚЫЗЫ, председатель СКОФ ОО «Қазақ аналары — дәстүрге жол»:

— Наш филиал считает своим долгом передать молодому поколению знания и опыт, а еще традиции и обычаи казахского народа. Сегодняшняя встреча стала очень запоминающейся.

В Северо-Казахстанской области филиал объединения пополнили более 200 человек.

Дарья Пышмынцева

