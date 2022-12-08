Полицейские рассказали школьникам о резонансных преступлениях

Очередной «Урок мужества» провели североказахстанские полицейские. На этот раз встретились с молодежью Аккайынского района. Ребятам рассказали историю североказахстанской полиции, хронику раскрытия резонансных преступлений и, конечно, о героических подвигах стражей порядка. Один из них совершил участковый Алексей Щербаков из села Советского Аккайынского района. В 1990 году майор поехал на вызов в Рабочий поселок, там был семейный дебош. Спасая женщину от рук её нетрезвого мужа, Алексей Щербаков получил тяжелые ранения, от которых погиб. Сегодня одна из улиц районного центра названа в честь милиционера, а на фасаде школы установлена мемориальная доска.



Амир Нурланов:

— Сегодня я присутствовал на «Уроке мужества». Я узнал, что в Петропавловске есть специальный музей, который празднует свое 33-летие; на протяжении этого времени там собирается информация о самых сильных и мужественных, то есть — о полицейских, милиционерах.

Наиль Галиев:

— Мы хотим поблагодарить организаторов данного мероприятия, которое носило воспитательный характер и оказало на нас положительное влияние. На данном мероприятии мы изучили опыт ветеранов и действующих сотрудников и твердо убедились в том, что данная профессия имеет очень большое общественное значение.

Ребятам также рассказали о подвигах еще 8 сотрудников североказахстанской милиции, погибших при исполнении. Школьникам показали видеосюжеты про оперативно-служебную деятельность областной полиции. А после каждый желающий мог задать вопросы ветеранам органов внутренних дел.

Сергей Акимкин, ветеран органов внутренних дел:

— Мне были заданы вопросы, как я работал участковым инспектором полиции в селе Токуши. Я поделился своим мнением с молодыми сотрудниками. Со школы были ребята, я всем рассказал, как я работал в 80 — 90 годы. Ездили мы на простых «ГАЗ — 53», «УАЗ». Летом — мотоциклы были «Урал», «Днепр». Были у нас в штате — ДНД -добровольная народная дружина. Они нам очень сильно помогали.

Такие патриотические мероприятия помогают молодому поколению по-новому взглянуть на службу в полиции, говорят собравшиеся.

Айгерим Хамзина