Наплыв туристов, новые базы отдыха и колледж: что изменилось в Айыртауском районе за 2022 год?

Наплыв туристов и инвестиций наблюдается в Айыртауском районе. Именно там расположены живописные озёра СК Шалкар и Имантау, их называют «жемчужинами» области. За последние 5 лет в туризм Айыртауского района пришло 4,3 млрд тенге инвестиций. В этом году там открылся ресторан, модернизированы гостиницы на базах отдыха «Изумрудное» и «Ажар», открыты две новые базы отдыха, ещё три расширились.

Ерболат Бекшенов, аким Айыртауского района:

— Государственным национальным природным парком «Кокшетау» в ноябре проведены тендеры на предоставление 13 земельных участков под капитальное строительство перспективных объектов туризма. За счет бюджетного финансирования с 2017 года отремонтировано 28 км автомобильных дорог по туристским маршрутам района, проведены работы по благоустройству.

Всего в Айыртауском районе на дороги в этом году выделили 2,8 млрд тенге. Провели капитальный ремонт дороги «Саумалколь-Новоишимское» на 730 млн тенге. Работы завершат в следующем году. Привели в порядок и внутрипоселковые дороги в Антоновке, Имантау, Карасёвке и Саумалколе общей протяжённостью 14 км.

Ерболат Бекшенов, аким Айыртауского района:



— За счет средств областного бюджета начаты работы по ремонту автомобильной дороги районного значения «Саумалколь-Сырымбет-Светлое». В следующем году работы будут продолжены. Произведен средний ремонт внутрипоселковых дорог с освещением в с.Айыртау на сумму 112,7 млн тенге.

Рост отмечается и в промышленности. ТОО «Tezis» в Саумалколе вложило свыше полумиллиарда тенге в модернизацию. Сейчас цех с годовой мощностью 700 тонн готовой продукции специализируется на переработке молока и выпуске сыров мягких сортов.

Ерболат Бекшенов, аким Айыртауского района:



— С начала года реализовано 14 проектов малого и среднего бизнеса на сумму свыше 1,3 млрд тенге, создано 86 новых постоянных рабочих мест. В 2023 году планируется завершение строительств 2 гостиниц в с.Саумалколь, открытие автомойки, завершение ремонта санатория «Шалкар Су», 4-х баз отдыха, 2 кафе и 4 магазинов, автозаправочной.

В этом году в рамках проекта «Ауыл — ел бесігі» проведен капитальный ремонт в 3 школах района: Елецкой, Рудной и Казанской на общую сумму 400 млн тенге. А с сентября этого года начал работу высший многопрофильный колледж «Зейнеп» в селе Лобаново.

Ерболат Бекшенов, аким Айыртауского района:



— В районе более 3 лет простаивал Лобановский с/х колледж. В этом году мы его передали в доверительное управление алматинскому университету. В течение лета учебный корпус был капитально отремонтирован, подготовлен к приёму студентов в общежития. Вложено порядка 350 млн тенге.

Сейчас там по 7 специальностям обучаются 97 студентов. Планируют, что в следующем году их число достигнет 250. А в 2024 году колледж выйдет на проектную мощность — 450 учащихся.

Айгерим Хамзина