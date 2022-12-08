Декабрьские события 1986 года: начало пути к Независимости

В городском доме культуры прошёл круглый стол, посвящённый Дню Независимости. Собравшиеся говорили о декабрьских событиях 1986-го года. В нашей истории они оставили глубокий след. Основная причина волнений — снятие с должности первого секретаря Компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и замена его на Геннадия Колбина. Местные жители тогда такое решение не приняли, молодежь особенно. События тех дней хорошо помнит Боташ Кажимов. Он служил в войсковой части Степногорска и должен был отправиться в Алматы, но отказался.

Боташ Кажимов, ветеран труда:

— «В части начали формировать подразделение для подавления восстания. Я сразу сказал, что не поеду, потому что, народ и армия едины. Такой был лозунг, и это не отвечает духу, но мне сильно пригрозили. Я был взят под стражу».



Со службы его уволили и оштрафовали на 500 рублей за обмундирование, которое он не носил, возврат не принимали. Тогда это были большие деньги. Декабрьские события стали полной неожиданностью для Боташа Кажимова. И сегодня он пытается объяснить молодежи, чтобы помнили уроки истории, чтобы ценили национальное единство, мир и стабильность. Его поддерживают и другие участники встречи.

Омир Ескали, заведующий отделом областной газеты «Солтүстік Қазақстан»:



— «Это можно назвать национально-освободительным восстанием. Митингующие боролись за свободу и независмость. И современное молодое поколение должно помнить об этом и знать историю своей страны».



Декабрьским событиям — 36 лет. Они сыграли важную роль в зарождении независмой республики.

Алишер Ашимов