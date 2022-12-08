27-летний доброволец из Петропавловска выиграл в конкурсе «Лучший волонтёр — 2022»

Примерно так выглядят все собрания членов волонтёрского движения «Помощь рядом». На сегодня в него входят 43 человека. Среди добровольцев люди разных возрастов и профессий. Всех их объединил создатель и руководитель волонтёрского движения Дамир Абдин.

Дамир Абдин, руководитель волонтерского движения «Помощь рядом»:

— Мы помогаем вещами, продуктами малоимущим, многодетным семьям. «Помощь рядом» уже более трех лет существует. Мы за эти годы достигли очень большого результата, помогли тысяче семьям. У нас есть страница в инстаграм, называется @pomosh_ryadom, мы туда все публикуем, люди отзываются, звонят нам, мы забираем, потом передаем нуждающимся.

Денежные сборы активисты волонтерского движения не проводят, с меценатами сотрудничают редко. Также 27-летний Дамир Абдин работает координатором казахстанского волонтерского движения «LIDER.KZ» по городу Булаево района М.Жумабаева. Он помогает искать пропавших людей. Волонтерской деятельностью занимается с 2019-го года. Добрые дела Дамира Абдина и его команды не остались незамеченными.

Дамир Абдин, руководитель волонтерского движения «Помощь рядом»:

— Международная премия «Лучший волонтёр — 2022». Я решил участвовать в номинации «Активное участие в ликвидации ЧС». Когда я подал заявку, там было 310 претендующих. Из них выбрали только 160, открыли онлайн- голосование. В моей номинации участвовали 20 человек. Я занял первое место.



Торжественная церемония награждения состоялась 5 декабря в столице. Дамир Абдин рад, что труд североказахстанских добровольцев оценили по достоинству. Сейчас волонтер вместе с командой собирает игрушки и сладости к Новому году, чтобы вручить их детям. Перед самым волшебным днём в году команда волонтерского движения «Помощь рядом» планирует создать праздничное настроение для полутысячи мальчишек и девчонок.

Дарья Пышмынцева