Правоохранительные органы

113 единиц оружия изъяли полицейские за 11 месяцев

113 единиц оружия изъяли полицейские СКО за 11 месяцев. Зачастую, говорят стражи порядка, незарегистрированное оружие хранится без соблюдения элементарных мер предосторожности, что может стать причиной несчастного
  8 Декабря 2022, 20:33

113 единиц оружия изъяли полицейские СКО за 11 месяцев. Зачастую, говорят стражи порядка, незарегистрированное оружие хранится без соблюдения элементарных мер предосторожности, что может стать причиной несчастного случая. К примеру, у жителя Тимирязевского района гладкоствольное охотничье ружьё нашли в сарае, сельчанин из Тайыншинского района держал «двухстволку» на веранде, а у его земляка полицейские изъяли из гаража 9 патронов 12 калибра. В отношении всех владельцев собран административный материал. В профильном ведомстве напоминают: от ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов избавляет добровольная сдача в органы внутренних дел.

 

Диана Салихова