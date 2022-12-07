В СКО на опасных переходах через автотрассы установили светофоры

Более 2 тысяч недостатков выявили полицейские на автодорогах СКО. За 11 месяцев обследована инфраструктура свыше 9,5 тысяч км. Большая часть выявленных дефектов — плохое состояние дорожного полотна. Соответствующим исполнительным органам выписаны предписания. В итоге провели ремонтные работы по устройству искусственных неровностей, нанесению разметки, обслуживанию технических средств регулирования. Так в регионе установили и обновили более 1600 знаков, отремонтировали 98 смотровых колодцев подземных коммуникаций. Кроме того, на 950 км автодороги республиканского значения А-16 «Жезказган — Петропавловск» и на 10 км объездной дороги г.Петропавловска появились светофоры. 4 новых трехцветных регулировщика установили и в областном центре по ул.Жумабаева.

Диана Салихова