Полицейские СКО нашли пропавшего сельчанина в Акмолинской области

В Тайыншинском районе полицейские и местные жители несколько дней искали одиноко проживающего 47-летнего сельчанина. Стражи порядка организовали масштабные поиски. Они нашли пропавшего сельчанина в соседней Акмолинской области. Выяснилось, что он уехал на заработки, не уведомив родственников о своих планах. За 11 месяцев в области сотрудники полиции приняли 479 обращений о пропавших людях. Большую часть удалось найти в дежурные сутки. По 28 пропавшим завели розыскные дела. Из них на сегодня удалось установить местонахождение 23 человек.

Дарья Пышмынцева