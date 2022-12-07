Больше озёр и рек для рыбалки будет в СКО

Больше озёр и рек для рыбалки будет в СК. В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования обследовали водоёмы. На это из местного бюджета выделили 23 млн тенге. По итогу в перечень пригодных для рыбного хозяйства водоёмов дополнительно включают 43 объекта. Ещё 53 водоёма получат статус озерно-товарного рыбоводного хозяйства. Всё это позволит увеличить количество озер, включенных в перечень рыбохозяйственных, и создаст условия для развития рыбного хозяйства области. Всего в СКО около полутысячи озёр и рек пригодны для рыбного промысла. Эту тему обсуждали и на уровне правительства. Премьер-министр отметил, что за последние три года в республике удвоился объем выращиваемой рыбы, чему в том числе способствовала новая Программа развития рыбного хозяйства, передаёт пресс-служба Алихана Смаилова. Были расширены меры господдержки отрасли и упрощены процедуры проектирования прудов для разведения рыбы. Кроме того, в рамках налогового кодекса предусмотрено снижение налога на добавленную стоимость для промыслового рыболовства на 70%.

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

— Благодаря принимаемым мерам только за два последних года наблюдается рост числа рыбоводных хозяйств в два раза. На 13% увеличился экспорт рыбы, в том числе в европейские страны. В целом производство рыбы за 10 месяцев текущего года составило порядка 57 тысяч тонн, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Айгерим Хамзина