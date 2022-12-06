Североказахстанские полицейские провели благотворительный концерт





Благотворительный концерт для детей и подростков организовали североказахстанские полицейские. Стражи порядка побывали в Центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в селе Полудино района Магжана Жумабаева.





АБЫЛГАЗЫ ГАБДУЛЛИН, начальник управления кадровой политики ДП СКО:

— От себя лично вашему коллективу, детям, хочу пожелать крепкого здоровья, успехов в работе, счастья, благополучия, пусть всегда солнце светит, пусть будет радость, пусть будет детский смех.





Благотворительный концерт организовали в честь Года детей и 30-летия казахстанской полиции. Артисты в погонах порадовали ребят и педагогический состав популярными песнями на государственном и русском языках, а еще известными эстрадными хитами.



АЛЕВТИНА ГОРБУНОВА, воспитанница Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, район М.Жумабаева:

— После сегодняшнего мероприятия у меня появилось желание тоже вступить в ряды этих сотрудников, пополнить их ряды и тоже начать заниматься вокалом, исполнять такие музыкальные произведения, потому что это очень красиво, мне очень понравилось





В завершение встречи полицейские вручили юным зрителям подарки. Сотрудники областного департамента полиции в течение года проводили различные выездные мероприятия как в Петропавловске, так и в районах.



Дарья Пышмынцева