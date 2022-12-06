Прокуроры провели правовую интеллектуальную игру





Интеллектуальная игра собрала работников прокуратуры со всей области. Разделенные на три команды, они продемонстрировали свои интеллектуальные способности, отвечая на вопросы судей, адвокатов и случайных прохожих.







ПАВЕЛ СЕМЕНОВ, прокурор управления прокуратуры СКО

— В честь празднования профессионального праздника Дня прокуратуры, который ежегодно отмечается 6 декабря, прокуроры провели интеллектуальную игру «Знатоки права» среди молодых специалистов. Цель игры — повысить стремление к знаниям, формирование у молодого поколения командного духа и чувства коллективизма.



Анастасия Кузнецова