50 лошадей утонули в Айыртауском районе





50 лошадей провалились под лёд в озере Барчи в Айыртауском районе. Несчастный случай произошёл 27 ноября в селе Альжан. 2 декабря сельчане выявили недостачу животных и незамедлительно сообщили полиции. В ходе розыскных мероприятий стражи порядка нашли замёрзшие туши лошадей. Ранее скот находился на вольном выпасе.





ТУРЛЫБЕК ЖАМАЛИЕВ, и.о. начальника отдела полиции Айыртауского района

— «Лошади принадлежали жителям села АльжанАйыртауского района СКО. Установлено, что лошади передвигались по льду без пастуха, после чего провалились в водоём и погибли. По данному факту заявление в отдел полиции не поступало. В настоящее время полицейские проверяют все обстоятельства случившегося и устанавливают точное количество погибших животных».

