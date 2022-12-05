Житель Кызылжарского района незаконно хранил ружья

2 незарегистрированных ружья и 250 патронов полицейские изъяли у 66-летнего жителя Кызылжарского района. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка изъяли мелкокалиберную винтовку «ТОЗ-17», охотничье ружьё «ИЖ» и патроны к ним. Всё это мужчина хранил незаконно. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3-ей статьи 287-ой Уголовного кодекса РК. По факту хранения гладкоствольного ружья, возбуждено производство по статье 482-ой Кодекса об административных правонарушениях. Полицейские напоминают, от ответственности за хранение незарегистрированного оружия может избавить только добровольная сдача запрещенных предметов.