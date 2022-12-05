О регулировании цен на социально значимые продукты

Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин провёл совещание по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Особое внимание — их сдерживанию от резкого роста в декабре текущего года и весной 2023-го. Большая работа в этом направлении отводится региональным комиссиям, которые занимаются выявлением посредников и анализом цепочек ценообразования. Например, в Алматинской области цены по 6-ти продуктам, таким как рис, творог, соль, куриное мясо, кефир и яйца 1 категории, выросли на 0,7%. В столице их стоимость увеличилась на 0,5%. Согласно данным статистики, большое влияние на продинфляцию 2022 года оказал резкий рост цен на сахар и плодоовощную продукцию. По словам главы профильного министерства, людям необходимо создавать все условия для приобретения необходимых товаров без лишних наценок и посредников.

СЕРИК ЖУМАНГАРИН, министр торговли и интеграции РК

— «Необходимо возобновить ярмарки выходного дня. Я поручал регионам проводить не менее трех раз в неделю заседания региональных комиссий для расследования посреднических схем и цепочек ценообразования. А в результате теперь Комитет торговли в ручном режиме сопровождает их деятельность. Все нарушения на поверхности, достаточно только сравнить оптовые и розничные цены. Региональные комиссии не выполняют свою основную функцию, а именно здесь нужны оперативность и своевременность. В свою очередь Министерству сельского хозяйства необходимо продолжить работу по переформатированию работы стабфондов».