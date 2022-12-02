Один из организаторов выступления молодёжи в 1986 году презентовал свою книгу

«1 год.11 месяцев.3 дня». Книгу под таким названием сегодня презентовали в областной библиотеке им.С.Муканова. Её автор — Ермуханбет Куандыков. Он -один из активных студентов-организаторов декабрьского восстания 1986 года в Алматы. Тогда студент-историк Казахского государственного университета им.Кирова вывел молодежь на площадь Брежнева.

Ермуханбет Куандыков, автор книги «1 год.11 месяцев.3 дня»

— Выходя, мы поднимали вопрос о языке. И он до сегодняшнего дня остается актуальным. Я стал в центре внимания из-за того, что я задал вопрос человеку, который проводил собрание. Что будет с казахским языком? Человек пришел с другой страны, который не знал ни культуры, ни менталитета. Я спросил, станет ли наш родной казахский язык мертвым? Он сказал — да.

А после этого — арест и 1 год,11 месяцев, 3 дня тюрьмы. Эти цифры сейчас выбиты крупным шрифтом на его книге, в которой описываются события без красок и выдумок. Только то, что было на самом деле в декабре 1986 -го. На создание книги ушло около двух лет. Сначала он писал об этом в соцсетях, а после решил запечатлеть факты для будущих поколений в книге. События цикличны. Что скажет активист нашему поколению, которое сегодня выбирает путь «немолчания»?

Ермуханбет Куандыков, автор книги «1 год.11 месяцев.3 дня»

— Человека может вытащить из трудной ситуации ум и образование. Выходить требовать свои права — это нормально. Но и также нормально, когда государство защищает себя. Мы должны разговаривать потому, что это наша страна и общие цели. Если человек выходит на улицу, это не значит, что он хочет что-то перевернуть. Он просто не может донести до определенных инстанций, что он хочет и какой бы хотел видеть эту страну.

В презентации книги приняли участие и североказахстанцы, которые проявили свою гражданскую активность в декабре 1986-го. Боташ Кажымов в те времена служил прапорщиком одной из воинских частей Степногорска. Были хорошие перспективы, повышение в службе, учёба на факультете журналистики. Но и также своё видение положения страны.

БОТАШ КАЖЫМОВ, журналист

— Мы, как военные не привыкли обсуждать решения командующих. Но, когда узнали, что в Алматы люди вышли, а командир части заявил, что выходила молодежь, с балконов выкидывали. Я не поверил и возразил. Мне указали на мое место, но у меня такой характер был тогда ершистый, я стал агитировать, листовки писать.

И это тоже принесло свои последствия. Восстановился в учёбе Боташ Кажымов только через 8 лет. Окончил университет и стал впоследствии профессионалом-журналистом. Сегодня все эти свидетели событий декабря 1986 года желают лишь одного — чтобы подобные эксцессы не повторялись. А если трудностей избежать не получится — держать голову, не ломаться духом и быть образованными.