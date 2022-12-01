В Петропавловске стартовал республиканский турнир по хоккею с шайбой

1 декабря в Петропавловске стартовал двухдневный республиканский турнир по хоккею с шайбой среди сотрудников правоохранительных органов. Его начали с минуты молчания в память о погибшем огнеборце Аскаре Забикулине. В ноябре ценой собственной жизни столичный пожарный спас троих человек.

Состязание посвятили Дню независимости Казахстана. В нем примут участие спортсмены из Акмолинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО:

— Это ежегодный турнир. В этом году в нем примут участие представители 6-ти команд. Их ждут два насыщенных соревновательных дня. Желаю всем участникам удачи.

Первыми на лёд вышли североказахстанцы. Противостояние развернулось между сотрудниками областного департамента по чрезвычайным ситуациям и управления специализированной службы охраны.

РАМИЛЬ КАМАЛОВ, начальник ДЧС СКО:

— Турнир, как вы видите, проводится в дружественной атмосфере. Победит по-любому сильнейший. В хоккее сочетается все: сила воли, настойчивость, упорство. Все эти качества должны быть у сотрудников, как ДЧС, так и, безусловно, у сотрудников органов внутренних дел, которые в повседневной жизни охраняют общественный порядок и борются с преступностью.

В ледовом противостоянии победу одержали огнеборцы. В третьем периоде на табло счет «застыл» — 10:1.

СЕРИК ТУРСУМБАЕВ, командир взвода батальона полиции подразделения УСО СКО:

— Я два года занимаюсь хоккеем с шайбой. К турниру готовились с другими сотрудниками, но победу одержать не смогли. Игра получилась интересная.

Итоги турнира подведут 2 декабря. Лучшие получат награды и памятные призы.