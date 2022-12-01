Полицейские и общественники заключили меморандумы о партнёрстве в рамках акции «16 дней без насилия»

В областной ассамблее народа Казахстана собрались общественники и полицейские Петропавловка. Тема обсуждения — бытовое насилие в семье. Профилактика преступлений и правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений находится на особом контроле. Участковые и инспекторы подразделений по защите женщин от насилия проводят профилактическую работу, активно распространяют памятки и контакты «телефонов доверия» и call-центров. С 25 ноября в области проходит акция «16 дней без насилия». За круглым столом полицейские и активные женщины региона поделились мнениями, озвучили проблемные вопросы и возможные пути их решения.

Жулдыз Саттарова, председатель совета матерей СКО

— Мы от совета матерей СКО обратились с предложением в ДП СКО о подписании меморандума. В рамках меморандума мы планируем проводить мероприятия: семинары, встречи с дебоширами, встречи с женщинами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Итогом диалога стало заключение бессрочных меморандумов о сотрудничестве между полицией и советом матерей областной ассамблеи народа Казахстана, а также Альянсом женских сил.

Алибек Габдуллин, первый заместитель начальника управления полиции г.Петропавловска

— Вопросы подняты в части проведения анкетирования среди жертв бытового насилия и лиц, повторно подвергшихся бытовому насилию. Есть вопросы, касающиеся несовершеннолетних детей, являющихся также жертвами бытового насилия.

Акция «16 дней без насилия» продолжается. Стражи правопорядка напоминают, что преступления и правонарушения легче предупредить, чем разбираться с печальными последствиями. Консультации и необходимую помощь специалистов жертвы бытового насилия могут получить по телефонам 8 (7152) 49-31-58 (УП г. Петропавловска) и 8 (7152) 61-25-30 (ДП СКО), также можно обратиться в республиканский call-центр «150».