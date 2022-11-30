В IT школе-лицее им. М. Жумабаева выявили проблемы в системе отопления

Антикоррупционная служба региона отреагировала на информацию о нехватке тепла в городской IT школе-лицее им. М. Жумабаева. Первый заместитель руководителя областного департамента по противодействию коррупции Айдос Жунисов посетил учебное заведение и на себе ощутил температуру, при которой дети вынуждены учиться. Напомним, IT школу-лицей им. М. Жумабаева построили в прошлом году. Она рассчитана на 900 учащихся. Подрядчиком на объекте выступило ТОО «Құрылыс — Сервис СК». При обследовании отопительной системы школы-лицея установлено, что тепловой узел функционирует в штатном режиме, но, имеется ряд недостатков, влияющих на снижение температуры. В угловых классах она достигает 15 градусов. В ходе обсуждения, в котором приняли участие заместитель акима Петропавловска, руководство управления строительства и подрядной организации, даны конкретные поручения по исправлению сложившейся проблемы. Антикоррупционная служба держит этот вопрос на особом контроле.