Полицейские раскрыли ранее совершённые факты скотокрадства

С 28 по 30 ноября полицейские работают в режиме оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад». Вместе с ветеринарной службой они проводят усиленные проверки автотранспорта, перевозящего скот и мясную продукцию, а также места их реализации. Полицейские выявили 21 административное правонарушение законодательства РК, раскрыли 6 ранее совершённых краж скота, из них 5 — категории «прошлых лет». Кроме того, стражи порядка проверили 113 крестьянских хозяйств, отгонных точек и ферм.