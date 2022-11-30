На что потратят бюджет СКО в 2023 году?

На что потратят бюджет СКО в следующие 3 года? Об этом говорили на заседании общественного совета региона. По прогнозу, из бюджета области на отрасль образования на следующий год выделят 131 млрд тенге. Большая часть пойдёт непосредственно на обучение в общеобразовательных школах — 92 млрд тенге. 147 млн потратят на бесплатный подвоз учащихся, здесь речь о сельских детях, в населённых пунктах которых школы нет. Почти млрд нужен на содержание детских домов, интернатов для детей-сирот, детской деревни семейного типа. Почти 3 млрд пойдёт на дополнительное образование для детей.

НАТАЛЬЯ ДЫШКАНТ, руководитель управления финансов СКО:

— Кроме того, в рамках реализации пилотного проекта «Комфортная школа» на 2023-2025 годы в области запланировано строительство 4-х школ на 3300 ученических мест. На данные цели ожидаются целевые трансферты из республиканского бюджета в 2023-2025.

327 млн нужно на приобретение в лизинг школьных автобусов. Интересна статья расходов — оказание психолого-медико-педагогической консультации населению, на которую выделили почти 750 млн тенге.

НАТАЛЬЯ ДЫШКАНТ, руководитель управления финансов СКО:

— В 2023 году за счет трансфертов из республиканского бюджета будет продолжено строительство проектов начатых в 2022 году, в том числе: строительство двух студенческих общежитий по 600 мест СКГУ — 2 млрд 262 млн тенге.

Но денег на общежития для колледжей в бюджете не предусмотрено, заявляют члены общественного совета. Директор Высшего строительно-экономического колледжа говорит, что они составили ПСД, нужно 300 млн тенге, чтобы улучшить условия жизни студентов. Но, придётся подождать. В приоритете сейчас ремонт имеющихся домов студентов, где нужна новая крыша или система отопления. Обеспокоены общественники и ремонтом школ. Как бы не повторился сценарий Шоптыкольской средней школы в районе имени Г.Мусрепова. Выделили около 140 млн тенге, но объём работ на лето был не сделан. Дети по сей день учатся в другом здании. Из этого следует извлечь урок. Тем более, что на следующий год запланированы не менее масштабные ремонты.

НАТАЛЬЯ ДЫШКАНТ, руководитель управления финансов СКО:

— В рамках проекта «Ауыл-ел бесігі» планируется — 5 млрд 738 млн тенге, в том числе по отраслям:

управлению образования на ремонт 20-ти объектов на сумму — 2 млрд 674 млн тенге;

управлению здравоохранения на капитальные ремонты 3-х объектов — 212 млн тенге;

управление культуры, развития языков и архивного дела на катальные ремонты 4-х объектов — 268 млн тенге; управление физической культуры и спорта области на капитальный ремонт стадиона — 193 млн тенге.

5 млрд тенге из областного бюджета направят на содержание спортивных организаций. Ещё 3 млрд — на подготовку спортсменов и их участие в чемпионатах республики, Азии и международных соревнованиях. На содержание спортсменов, которые входят в состав сборных Казахстана, и их тренеров нужно 213 млн тенге. 87 млн потратят на функционирование такого учреждения как «Қоғамдық келісім».