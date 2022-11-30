Лучших активистов совета ветеранов СКО наградили на заседании президиума

В этом зале собрались порядка 50 активистов ветеранских организаций, общественники. К концу года в областном совете ветеранов традиционно проводят заключительное расширенное заседание президиума. Сегодня награждают ветеранов, проявивших активность в общественно-политической работе. Нагрудный знак «Почётный ветеран» вручили Геннадию Назаровичу Языкову. В свои 75 лет он может дать фору молодым. «Серебряный» волонтёр постоянно участвует в акциях вместе с молодежью, неустанно передаёт тепло души и мудрость прожитого. За полвека своей жизни он возвёл в городе ни один десяток зданий. Труд его всегда вознаграждался, как и сегодня.

ГЕННАДИЙ ЯЗЫКОВ, ветеран труда:

— В последнее время, я бы сказал, что наш Казахстан и молодое общество изменились в хорошую стону. Молодые вкладывают свое усердие в помощь пожилым, многодетным семьям, следят за чистотой нашего города, с ними я тоже участвовал в этом. Думаю, что мы передадим свой опыт молодым, которые сейчас будут расти на благо нашей республики. 58/Я постараюсь оправдать данное мне доверие, меня наградили знаком, значит не зря я прожил эти 75 лет.

Ведомственной медалью министерства труда и социальной защиты населения РК «Еңбек ардагері» сегодня наградили председателя первичной ветеранской организации из с. Орнек Есильского района Гульназ Жумабекову.

ГУЛЬНАЗ ЖУМАБЕКОВА, председатель первичной ветеранской организации, Есильский район

— Свою деятельность я посвятила истории своего села. Когда я невесткой приехала в этот аул, прошло 45 лет с тех пор, дедушка сказал, ты являешься невесткой великого Жанатай батыра. И вот через 45 лет построили памятник благодаря жителям села. 4.08 Сегодня я очень рада, что так высоко оценили мою работу.

На повестке дня и текущие вопросы. Председатель городского совета ветеранов доложил о проведенной работе совместно с неправительственными организациями в Год детей.

ЖАНГЕЛЬДЫ ТАЖИН, председатель городского совета ветеранов:

— На заводе им.Кирова 15 первоклассникам были подарены наборы школьных принадлежностей. Ветеранская организация полиции совместно с сотрудниками департамента для детей провели спортивное и культурно-массовое мероприятия. Оставшимся без попечения родителей помогли учебными пособиями и школьной формой. Существенную поддержку оказала первичная ветеранская и профсоюзная организация железнодорожников. Полудинскому детскому дому Подарили школьные принадлежности, 100 пар обуви и многое другое на сумму 1 млн 100 тысяч тенге.

Акции, мероприятия, благотворительность. Роль старшего поколения в современном обществе бесценна. В СКО сегодня насчитывается более 101 тысячи ветеранов.