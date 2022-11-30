Более 96 млрд тенге взяли в кредит североказахстанцы

Товары в кредит активно набирают казахстанцы. По данным Нацбанка, за январь-октябрь текущего года казахстанцы взяли потребительских займов на сумму более 7 трлн тенге. Это на 1,15 трлн тенге больше, чем на 1 января 2022 года. Больше всего таких ссуд оформили в Алматы — на 2,3 трлн тенге. На втором месте Астана, где кредит получили на 670 млрд тенге, на третьем — Шымкент — почти 585 млрд тенге. В свою очередь жители СКО заняли у банков на личные нужды 96,5 млрд тенге. По данным аналитического центра Первого кредитного бюро, 59% ссуд пришлись на потребительские беззалоговые займы. Более 21% — на долю ипотечного кредитования и 6,9% — автокредиты. Практически по всем видам займов наибольшая доля приходится на казахстанцев в возрасте от 30 до 40 лет.