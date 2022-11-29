В СКО на треть снизилось число краж скота

100 голов лошадей паслись без присмотра в Тайыншинском районе. Скот на вольном выпасе заметили полицейские. Сейчас в отношении владельца принимают меры. Ему грозит ответственность по статье 408 Кодекса об административных правонарушениях. С начала года за вольный выпас к ответственности привлекли свыше 4-х тысяч человек. В спецзагоны поместили более 11 тысяч голов бродячего скота. По словам полицейских, в области снизилась динамика роста краж домашних животных. С начала года зарегистрировано 21 такое преступление, за аналогичный период прошлого года их было 31.