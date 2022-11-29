В Петропавловске прошёл областной айтыс

В Петропавловске прошёл региональный айтыс. Его посвятили 100-летнему юбилею поэта Сафуана Шаймерденова. В словесном состязании приняли участие 10 айтыскеров. По словам руководителя отдела областного центра народного творчества Жаркына Жупархана, главная цель айтыса — поддержка молодых талантов.

ЖАРКЫН ЖУПАРХАН, руководитель отдела областного центра развития народного творчества

— «На айтыс приехали акыны со всей области. Сегодня они будут воспевать нашего земляка, народного писателя, драматурга Сафуана Шаймерденова. В памяти народа он остался не только как незаурядный творец, но и как бесстрашный оратор, бросивший вызов советским властям. В своих речах он говорил о казахах и защищал исключительно их интересы».

Вскоре на сцену вышли айтыскеры. Жребий в словесном поединке свёл участников разных возрастов. Первыми выступают Диас Аяган и Хавдолла Бейсхан.

В своём выступлении юный поэт говорит о наследии наших предков, поднимает актуальные вопросы общества. В основном, связаны они с развитием государственного языка. Его соперник Хавдолла Бейсхан дал достойный отпор.

ДИЯС АЯГАН, айтыскер

— «Мой соперник Хавдолла Бейсхан — опытный айтыскер. Он не раз принимал участие в республиканских айтысах, его словарный запас очень богат. В своих айтысах он грамотно излагает свои мысли и это видно с первых слов. Я очень рад, что мне выпала такая возможность состязаться с ним. Но, надеюсь, я себя показал с наилучшей стороны».

Принимает участие в айтысе и Актилек Кайымхан. 18-летний студент Высшего колледжа Магжана Жумабаева ораторским искусством занимается с детства.

АКТИЛЕК КАЙЫМХАН, айтыскер

— Мой дебют на сцене был в Кокшетау, когда я учился в 6 классе. Сегодня я с гордостью защищаю честь СКО. Выходя на сцену, мы несём ответственность за свои изречения, мы — глаза и уши народа, потому что знаем и слышим о проблемах общества. Стараемся их поднимать на айтысах и вместе с соперниками и зрителями рассуждать».

Кто победит в словесном состязании, решит жюри. К слову, этот айтыс завершает сезон. Впереди ораторов ждёт подготовка к состязанием международного масштаба.