Роман Джантлеев из Петропавловска стал чемпионом мира по кроссфиту

Именно так встречали друзья и родные чемпиона мира по кроссфиту Романа Джантлеева. Этот титул североказахстанский спортсмен получил на чемпионате мира по функциональному многоборью, который проходил на нидерландском острове Аруба. Два года назад он также выиграл чемпионат мира, только в онлайн — формате. В этот раз наш земляк поставил цель — за рубежом поднять флаг Казахстана на победном пьедестале и спеть гимн страны. И он этого добился.

Роман Джантлеев имеет богатый опыт в спорте. Он — призёр республиканских соревнований по боксу, кандидат мастера спорта по самбо, армрестлингу, пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса по рукопашному бою. В 2014-м году открыл для себя кроссфит. С тех пор — оттачивание мастерства и строгая дисциплина. Это всё помогло показать свои возможности в 8 странах мира и держать статус чемпиона СКО без привязки к возрасту.

РОМАН ДЖАНТЛЕЕВ, чемпион мира по кроссфиту

— В этом году было собрано максимальное количество участников. Более 35 стран участвовало и более 300 спортсменов в разных категориях. По итогу я занял первое место. Первый день у нас был проверка выносливости — бег, плавание, второй день — проверка силы и работа с собственным весом, то есть гимнастика. И третий день у нас был финальным. Было три задания — выносливость, проверка навыков и проверка мощности. Получилось так, что шведа, опытного соперника, мне удалось обыграть только на один балл.

Полгода Роман практически жил в спортзале. Далее оценил свою готовность и отправился на другой континент. Чемпион говорит, что именно кроссфит позволили выйти ему на новый уровень.

РОМАН ДЖАНТЛЕЕВ, чемпион мира по кроссфиту

— Мне хотелось какого-то вызова. Тренировки всегда разнообразные. 0.30Есть дух соревнования, есть развитие навыков, работа с весом, то есть ты разносторонне развиваешься. Этот спорт имеет большую перспективу, потому что я вижу, как он развивается в Узбекистане, в Европе, в Америке. Это спецподразделения, школы, студенты. 0.58В Казахстане федерация существует, но она недостаточно развита, хотя уже долгое время существует. Есть, к чему стремиться.

В следующем году Роман Джантлеев планирует выступить на международном турнире и на финале чемпионата мира в Канаде.