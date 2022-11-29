Почти 40 граммов «соли» изъяли полицейские из «тайника» в гаражном кооперативе

ЛЮФТ:
— Где именно находятся наркотики? — В портфеле и в кармане. — В портфеле и в кармане, да?
24-летнего жителя Петропавловска задержали в конце сентября возле одного из гаражных кооперативов по подозрению в сбыте синтетических наркотиков путём создания так называемых «закладок». При личном обыске у него изъяли 3 полимерных свёртка с кристаллообразным веществом из кармана трико и 20 свёртков — из портфеля.
ЛЮФТ:
— В правом кармане имеется — видите, да? — Свёртки, замотанные синей изолентой, в количестве трёх штук.
В ходе проверки его показаний под стеной одного из гаражей обнаружили тайник. Оттуда полицейские изъяли пакет с 60 такими же свёртками. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик.
Иван Терзиди — начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО
— Его деяния квалифицируются по признакам преступления по ст. 297 ч.3 — незаконное приобретение и хранение в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Общий вес изъятого составил 39,33 гр., что относится к особо крупному размеру. Молодой человек содержится под стражей.
Дарья Пышмынцева