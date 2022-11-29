Почти 40 граммов «соли» изъяли полицейские из «тайника» в гаражном кооперативе

— Где именно находятся наркотики? — В портфеле и в кармане. — В портфеле и в кармане, да?

24-летнего жителя Петропавловска задержали в конце сентября возле одного из гаражных кооперативов по подозрению в сбыте синтетических наркотиков путём создания так называемых «закладок». При личном обыске у него изъяли 3 полимерных свёртка с кристаллообразным веществом из кармана трико и 20 свёртков — из портфеля.

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