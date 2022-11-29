Как получить компенсацию 10% в «Отбасы банке»?

Компенсация 10% от «Отбасы банка». Её получат вкладчики на сбережения, имеющиеся у них на депозитах на 23 февраля 2022 года. Деньги, которые вы закинете после этой даты, в расчёт брать не будут. Максимальная сумма компенсации составит 20 млн тенге. По предварительным подсчетам, компенсацию в 10% получит 1 млн 700 тысяч депозитов. Общая сумма накоплений на них составляет 1 трлн 300 млрд тенге.

АЙГУЛЬ ШОКАЕВА, консультант АО «Отбасы банк»:

— Компенсация будет выплачена только тем вкладчикам, которые подтвердят свое согласие на выплату, подав соответствующее заявление. Заявления принимаются до 1 января 2023 года включительно. Совершеннолетние вкладчики могут подать его в личном кабинете на портале «Баспана маркет» либо в мобильном приложении «Отбасы банка».

А ещё можно обратиться к консультантам в филиал «Отбасы банка». Там же необходимо подать заявление на компенсацию по вкладам недееспособных лиц, несовершеннолетних вкладчиков, в том числе воспитанников детских домов. Но, если вкладчику уже исполнилось 14 лет, заявление он пишет самостоятельно в присутствии родителя или законного представителя.

АЙГУЛЬ ШОКАЕВА, консультант АО «Отбасы банк»:

— Если у вкладчика банка депозит предоставлен в обеспечение по промежуточным и предварительным займам, в том числе по обязательствам третьих лиц по выданным им жилищным займам, то он также получит полагающуюся компенсацию. Депозиты, которые были уступлены близким родственникам (безвозмездно), а также объединённые депозиты тоже будут поощрены компенсацией.

В СК филиале банка насчитывается 53 тысячи вкладчиков. 35 тысяч из них могут рассчитывать на заветные 10%. Нужно только подать заявление. За 2 месяца это сделали 14,5 тысяч североказахстанцев. Но, в каких случаях компенсацию не начислят?

АЙГУЛЬ ШОКАЕВА, консультант АО «Отбасы банк»:

Компенсация не будет выплачена, если в период с 24 февраля 2022 по 23 февраля 2023 года включительно депозит был закрыт. Заем, в котором депозит выступал в качестве залога, полностью погашен с расторжением депозита. Произошел переход на жилищный заем или оформлен жилищный заем по вкладу в период с 24 февраля 2022 по 23 февраля 2023, включая автоматический переход. Депозит был продан или куплен с помощью онлайн-уступки.

Компенсация вкладчикам будет зачислена на их депозиты после 23 февраля 2023 года, в течение 2 рабочих дней с момента поступления денег в «Отбасы банк». Специально открывать отдельные счета для компенсации не нужно.