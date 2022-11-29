Алтынбек Аусагитов стал чемпионом Кубка Азии

С 23 по 25 ноября в Туркестане проходил международный турнир «Кубок Азии», посвященный памяти Кажимукана Мунайтпасова. Честь нашей области и страны защищал Алтынбек Аусагитов. В весовой категории 90 килограммов североказахстанский борец стал чемпионом. Сегодня на перроне жд вокзала его встречали друзья и коллеги.

Алтынбек Аусагитов қазақ күресі занимается 10 лет. За плечами парня немало республиканских и международных чемпионатов. К соревнованиям борец подошёл ответственно. Схватки были напряжёнными и богатыми на зрелищные приёмы.

АЛТЫНБЕК АУСАГИТОВ, чемпион международного турнира «Кубок Азии»

— «До финала у меня соперник был из Кыргызстана, в финале встретился с алматинцем. Физически слабых не было никого. Казахстанцы выступили отлично. Выиграли в весовых категориях 90, 72, 84 кг».

Турнир собрал около 300 борцов. Это спортсмены из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Китая.

ТОЛЕГЕН ЖЕТПИСБАЕВ, тренер

— «Мы поехали туда с надеждой на то, что вернёмся домой с победой. Алтынбек показал хорошие результаты, победил сильнейших. Это большое достижение. Для него это первая победа на таких соревнованиях».

Сейчас у спортсмена перерыв, а после новые свершения.