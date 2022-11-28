В областном русском драматическом театре им.Н.Погодина состоялась премьера спектакля «Козы Корпеш и Баян Сулу

На камнях и в водах, в воздухе и наскальных рисунках навсегда запечатлелись легенды воинственного казахского народа. История любви Козы Корпеш и Баян Сулу — сила, трагедия и стимул задуматься о многих вещах. Причём, каждое поколение может найти в произведении проблемы под стать своему времени. И сейчас во всех красках эта легендарная картина разворачивается перед зрителями на сцене погодинского театра.

Если у мужчин грубые руки, у женщин — бесстрашные сердца. Воинственная Баян каждый день и каждую минуту борется за справедливость, за счастье, за свою землю. Чем разрушает стереотипы и доказывает — женщина не слаба и не раба. Когда-то её отец со своим другом поклялись поженить своих ещё не рожденных детей. После смерти друга на охоте отец Карабай, забыв обещания, решает отдать Баян местному борцу Кодару, спасшего однажды его отары от джута. Но, хочет ли этого сама девушка? И неужели не бывать её счастью вместе с Козы? Традиции и предрассудки не знают о чувствах и стремлениях влюбленных.

Первым сложил свою голову Козы, Баян мстит за смерть любимого Кодару, а затем умирает сама. Как итог — трагедия.

МАРИЯ ЛЫРЧИКОВА, актриса областного русского драматического театра им.Н.Погодина

— Моя героиня — она очень воинственная, добрая, любит своих родителей. Но её отец к ней относится, к сожалению, плохо, потому что он хотел сына, а не дочь. Она понимает, что отец недолюбливает и она постоянно пытается доказать ему свою любовь, доказать, что она может постоять за себя, за свою семью.

Это первая главная роль молодой актрисы Марии Лырчиковой. Признается, каждый раз, играя на сцене Баян, перед ней открываются новшества. За последние полвека спектакль по пьесе Габита Мусрепова ставили на сцене погодинского театра дважды. Первый — в 1963 году, второй — в 2002, когда постановка взяла Гран-при 10-го республиканского фестиваля. Сегодня же зал заворожен и восторжен. Спектакль поставил заслуженный деятель искусств Калмыкии Баатр Колаев. На сцене он воплотил свои представления о современной форме подачи.

БААТР КОЛАЕВ, режиссёр-постановщик

— Современная режиссура она немного трактует всё по-другому. Сейчас изменилось отношение. Сам театр поменялся. Он стал более пластичным, гибким, метафоричным.

Танцы, работа с залом, спецэффекты. Да, современный театр — это уже не только свет и игра актеров. И такие методы и приёмы североказахстанский зритель оценивает сполна.

БЛИЦ

— Мы приехали из Явленки Есильского района. Привезла группу детей. 0.30 Мне всё очень понравилось! Было интересно.

— Постановка мне нравится, аранжировка, спецэффекты. Я давно уже не была в театре, поэтому с таким удовольствием ждала сегодняшней премьеры!

— Это выглядит очень интересно, как-то особенно даже. Сколько раз я ходила сюда, такого ещё не было. Всё очень ярко, эффектно. Наши актеры очень хорошо играют. Желаем им дальнейшего развития.

Премьеру спектакля посвятили 120-летию Габита Мусрепова, автору пьесы «Козы Корпеш -Баян Сулу». Всем тем, кто трудился над её воплощением на сцене областного русского драматического театра им.Н.Погодина вручили корзину цветов от акима области.