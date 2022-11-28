15 суток ареста и лишение прав на 7 лет получил нетрезвый водитель в СКО

15 суток административного ареста и лишение права управления на 7 лет получил 47-летний водитель автомашины «Mitsubishi», остановленный на объездной дороге Петропавловска. Медосвидетельствование показало состояние опьянения. Этот факт выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога».

Управление в нетрезвом виде — одно из наиболее опасных нарушений. Полицейские напоминают: с начала года в области по вине пьяных водителей погибли 6 человек, ещё 23 человека получили ранения. В рамках ОПМ выявлено 27 фактов пьяной езды. Всего за неделю на дорогах области выявлено почти 3 тысячи различных правонарушений.

Раиль Галиев, старший инспектор управления МПС ДП СКО

— Выявлено 2954 нарушения ПДД. Среди них управление т/с в состоянии алкогольного опьянения — 27 фактов, задержано 12 водителей, лишённых права управления. Выявлено 3 правонарушения за выезд на полосу встречного движения. Привлечено 174 водителя за превышение установленной скорости движения, а также выявлено 83 правонарушения за управление т/с с непристёгнутым ремнём безопасности.

Ну, а самое частое нарушение допускают пешеходы. За неделю зарегистрировали 345 фактов перехода проезжей части в неустановленном месте. Полицейские убедительно просят всех участников движения не рисковать жизнью и здоровьем и строго соблюдать требования ПДД.