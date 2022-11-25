Житель с. Советского района М. Жумабаева зарубил топором односельчанку

Трагедией закончились посиделки двух людей в одном из домов в с. Советском района М. Жумабаева. 52-летний мужчина распивал спиртное со своей односельчанкой. Между ними произошел конфликт, в результате чего он зарубил женщину топором. Бездыханное тело своей матери на веранде обнаружила дочь погибшей. Три дня она не могла дозвониться до неё. Между тем, все это время мужчина без угрызения совести находился в селе, никуда не уезжал. Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований по части 1-ой статьи 99-ой УК РК «Убийство». Мужчина водворён в изолятор временного содержания. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.