В Уалихановском районе спасатели ликвидировали условную ЧС после ДТП с возгоранием

В Уалихановском районе спасатели провели комплекс практических мероприятий по организации аварийно-спасательных работ. По сценарию, на оживленной автотрассе возле райцентра Кишкенеколь в условиях гололёда и метели произошло ДТП с последующим возгоранием, в салоне заблокирован пострадавший. ЧС-ники оказались готовыми к худшему варианту развития событий: пожар ликвидировали, пострадавшего извлекли из искореженного салона автомобиля, ему оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. А ещё спасатели отработали эвакуацию блокированных в результате снежного заноса пассажиров автобуса. Их перевезли в эвакуационный пункт, развернутый на базе средней школы райцентра, оказали первую медицинскую помощь, организовали питание и ночлег. Такие мероприятия проводятся в рамках республиканских командно штабных учений «Қыс 2022», чтобы на случай ЧП в зимний период были полностью готовы как сами спасатели, так и необходимая техника.