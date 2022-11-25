В 2022-м году портфель заказов завода многопрофильного оборудования превысил 1 млрд тенге

В 2022-м году портфель заказов завода многопрофильного оборудования перевалил за 1 млрд тенге. У предприятия по производству бурового оборудования и запасных частей к нему есть договоры, переходящие на следующий год. Кроме того, сейчас в товариществе ведут активные переговоры, чтобы в ближайшие два года работать по новым контрактам.

ЕЛЕНА БАЛЯРИХИНА, директор ТОО «Завод многопрофильного оборудования»:

— В этом году у нас изготовлено порядка 6 единиц. До конца оборудование будет отгружено. Это буровая установка с вспомогательным оборудованием. 90% внутреннего оборудования мы изготавливаем самостоятельно, 10 % привлекаем покупного оборудования. На следующий год планируется 5 единиц оборудования, включая запасные части для буровых установок, для разведки, ловильного инструмента.

В этом году завод многопрофильного оборудования работает на внутренний рынок. Поставляет свою продукцию дочерним предприятиям национальной атомной компании «Казотанпром». Вот эта передвижная буровая установка, например, из Петропавловска отправится к заказчику в Кызылординскую область. Экспорт продукции в Россию и Узбекистан, который удалось наладить ранее, здесь вынужденно приостановили.

ЕЛЕНА БАЛЯРИХИНА, директор ТОО «Завод многопрофильного оборудования»:

— Большой экономический спад в плане резкого поднятия цен на весь материал, в том числе на наше сырье, которое мы закупаем. Плюс огромный скачок курса, что отрицательно повлияло на нашу работу,потому что цены расчетные были сформированы в 2021 году. Сейчас в основном все предприятия машиностроения реализуют свою продукцию по старым ценам. Это идет в разрез с экономикой и в убыток предприятиям. Хотелось бы, чтобы при таких обстоятельствах, когда это возможно, государство обратило бы внимание на свои отрасли.

К слову, сырье завод много лет закупает в соседней России. Сегодня в цехах машиностроительного предприятия трудятся 95 человек. В 2022 году размер их заработной платы вырос. Некоторые стали получать на 20% больше, зарплата отдельных специалистов увеличилась на 50%. В 2023 году рабочие будут получать за свой труд еще больше. На предприятии не скрывают нехватку рабочих рук.

АЛЕКСАНДР МАЛЫХИН, и.о. начальника производства ТОО «Завод многопрофильного оборудования»:

— Токари, фрезеровщики, слесари, слесари-сборщики очень нужны. Молодежь считает, что идти на завод не перспективно. Это печально, потому что много разнообразных, интересных профессий. Ребята приходят с колледжей, университетов. Первое время, как ученики, на первые 2-3 месяца. Обкатываем, смотрим на них, что они из себя представляют, как они себя показывают. Есть ребята талантливые, остаются работать. Получают разряды и уже становятся полноценными рабочими, после приобретения опыта получают высший разряд.

Для привлечения молодых специалистов руководство завода сотрудничает с колледжами региона и Kozybayev University. В этом году у предприятия истекает срок действия индустриального сертификата. Этот документ дается на три года, сейчас занимаются его продлением. Индустриальный сертификат подтверждает, что ТОО является отечественным производителем. Со следующего года с этим документом казахстанские заводы смогут участвовать в тендерах и обеспечивать себя заказами. В 2022 году на заводе многопрофильного оборудования приобрели 3 новых станка и обновили сварочное оборудование. В планах расширить линейку выпускаемой продукции.



Дарья Пышмынцева